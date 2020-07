Riminiterme in vendita, il Comune lancia la fase 2 del progetto del Polo del benessere (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Comune ha pubblicato oggi sul proprio sito internet l'avviso per la raccolta di 'manifestazioni d'interesse' all'acquisto dell'82,67% del capitale sociale di Riminiterme spa o, in alternativa, del ... Leggi su riminitoday

Ultime Notizie dalla rete : Riminiterme vendita Riminiterme in vendita, il Comune lancia la fase 2 del progetto del Polo del benessere RiminiToday