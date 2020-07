Rimborsi su voli cancellati, Alitalia e Volotea rispondono all’Antitrust (Di venerdì 31 luglio 2020) Alitalia e Volotea fanno marcia indietro e adesso offrono un rimborso, non solo un buono, a chi ha ricevuto comunicazione di cancellazione o rinvio di voli. Lo fa sapere l’Antitrust in una nota nella quale specifica di aver deciso di non prendere nessun provvedimento a conclusione dei due sub-procedimenti nei confronti delle due compagnie aeree. Il rimborso sarà previsto attraverso una procedura automatica e con tempi certi. Il procedimento dell’Antitrust: le cause Dopo numerose segnalazioni da parte dei consumatori, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, aveva infatti avviato due procedimenti istruttori e due sub-procedimenti cautelari nei confronti di Alitalia e Volotea. Oggetto dei procedimenti è stata la vendita di biglietti che sono stati in ... Leggi su quifinanza

