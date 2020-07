Ribery: "Iachini ha meritato la conferma alla Fiorentina" (Di venerdì 31 luglio 2020) FIRENZE - "Il rinnovo di Iachini ? Sono contento per lui e per il suo gruppo. Credo che lo abbia meritato per il lavoro fatto con noi, è positivo" . Lo ha dichiarato Franck Ribery ai microfoni di Tgr ... Leggi su corrieredellosport

