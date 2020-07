Riaperture stadi, Spadafora frena: “Preoccupato come Gravina” (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLe preoccupazioni di Gabriele Gravina trovano conferma nelle parole di Vincenzo Spadafora. Il Ministro dello Sport è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ponendo un freno ai facili entusiasmi in vista della prossima stagione. “Il campionato di calcio si chiuderà con il weekend e già questo mi sembra un grande successo“, ha dichiarato Spadafora, “siamo stati cauti e abbiamo fatto le cose con calma, riaprendo solo quando è stato possibile e non quando qualcuno ha provato a costringerci a farlo“. Per un bicchiere mezzo pieno c’è, inevitabilmente, una metà che rimane vuota. Tanti i nodi da sciogliere, dal protocollo alle date, passando per la riapertura (almeno parziale) degli stadi. “Per settembre speriamo si riparta in ... Leggi su anteprima24

