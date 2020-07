Riapertura stadi, Spadafora: “Chi vuole ripartire subito con impianti aperti va fuori dalla realtà” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Il campionato si chiuderà in questo weekend e già questo mi sembra un grande successo. Siamo stati cauti e abbiamo fatto le cose con calma, riaprendo solo quando è stato possibile e non quando qualcuno ha provato a costringerci a farlo”. Parla così, a Radio Kiss Kiss, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora. “Ora, per settembre, speriamo si riparta in tranquillità. Sull’apertura degli stadi, bisogna ancora capire come evolverà la situazione sanitaria. Le fughe in avanti di chi vuole ripartire subito e con gli stadi aperti sono fughe fuori dalla realtà, che trovano riscontro nelle decisioni del governo. Il presidente Gravina si dice preoccupato per la ... Leggi su calcioweb.eu

Serie C, dalla riapertura degli stadi al credito d'imposta: Lega Pro e Governo studiano la ripartenza, gli scenari

Quella che si è aperta ieri con il confronto tra il Comitato 4.0, formato dai presidenti delle principali leghe sportive italiane (escluse Serie A e Serie B), e ...

