Retromarcia di Trump: “No al rinvio del voto, ma niente elezioni truffa” (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug – Donald Trump ha cambiato idea. O per meglio dire ha aggiustato la sua provocazione di ieri, in cui si chiedeva su Twitter se non fosse il caso di rimandare le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. “Voglio le elezioni, non voglio un ritardo dell’Election Day, voglio però il risultato”, ha detto il tycoon durante la conferenza stampa sul coronavirus alla Casa Bianca. Una Retromarcia evidente dopo la bufera scatenata ieri dal suo cinguettio. Ma il presidente Usa evita di cospargersi il capo di cenere, non è d’altronde nel suo stile, e ribadisce le sue perplessità nei confronti del voto per corrispondenza. “Rischio elezioni corrotte” “Non voglio attendere settimane per avere i risultati in settimane, ... Leggi su ilprimatonazionale

StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Il presidente Usa rettifica il suo tweet di ieri. Ma tuona ancora contro 'le elezioni fraudolente' - geokawa : RT @IlPrimatoN: Il presidente Usa rettifica il suo tweet di ieri. Ma tuona ancora contro 'le elezioni fraudolente' - IlPrimatoN : Il presidente Usa rettifica il suo tweet di ieri. Ma tuona ancora contro 'le elezioni fraudolente' - MakeDavero : RT @fenice_risorta: Questo ormai è andato come il #felpino?????? - pvsassone : RT @fenice_risorta: Questo ormai è andato come il #felpino?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Retromarcia Trump La retromarcia di Donald Trump: "Non voglio posticipare le elezioni" L'HuffPost La retromarcia di Donald Trump: "Non voglio posticipare le elezioni"

“Non voglio attendere settimane per avere i risultati in settimane, mesi e potenzialmente anni, potremmo non sapere mai chi ha vinto. E’ buon senso, non è politica”. Donald Trump torna cosìa ribadire ...

Un secolo dopo, torna l’incubo contagio nelle urne Usa

Già nel 1918 gli Usa andarono al voto con l'incubo del contagio: le elezioni di midterm si tennero durante la fase più acuta della spagnola e in tempo di guerra. Oggi la proposta di Trump di rinviare ...

“Non voglio attendere settimane per avere i risultati in settimane, mesi e potenzialmente anni, potremmo non sapere mai chi ha vinto. E’ buon senso, non è politica”. Donald Trump torna cosìa ribadire ...Già nel 1918 gli Usa andarono al voto con l'incubo del contagio: le elezioni di midterm si tennero durante la fase più acuta della spagnola e in tempo di guerra. Oggi la proposta di Trump di rinviare ...