“Renzo Arbore L’Orchestra Italiana”: ecco le date del tour in Campania (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiQuattro concerti gratuiti in Campania per il tour di “Renzo Arbore L’Orchestra Italiana” grazie a OPENart, la rassegna organizzata e promossa dalla Scabec che ospita eventi e manifestazioni per valorizzare i siti minori della regione. Si parte martedì 4 agosto a Piano di Sorrento alle ore 21.30 in Piazza della Repubblica. Prenotazione obbligatoria presso il Comune di Piano di Sorrento dal lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12 (per info è possibile telefonare allo 081/5344413). I concerti proseguiranno il 26 agosto a Benevento, il 29 agosto a Santa Maria di Castellabate e l’1 settembre Lioni (Av). Lo showman pugliese, che da 28 anni porta avanti un progetto di valorizzazione della canzone classica napoletana, sarà poi in giro per la ... Leggi su anteprima24

