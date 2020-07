Regione Sicilia, l’ira del dirigente: “Qui non lavora nessuno, stop ferie fino a Ferragosto” (Di venerdì 31 luglio 2020) Regione Sicilia, il dirigente: “Qui non lavora nessuno, stop ferie fino a Ferragosto” Il dirigente dell’assessorato all’Energia della Regione Sicilia, Salvatore D’Urso, ha imposto la priorità lavorativa. I moduli per i fondi europei non possono essere caricati per assenza di personale (ormai è questa la risposta da due settimane), così come le richieste contributi dei Comuni devono essere rinviate a ferie concluse, per non parlare degli arretrati Ape, Paesc, Poc, Pac sospesi e così via. “Ma allora è vero che qui non vuole lavorare nessuno”, ha dichiarato ... Leggi su tpi

giroditalia : Il Giro d'Italia meets Sicilian Region President: Nello Musumeci | Il Giro d'Italia incontra il Presidente della… - Corriere : Regione Sicilia, la sfuriata del dirigente: «Qui non vuole lavorare nessuno» - Corriere : Regione Sicilia, la sfuriata del dirigente: «Qui non vuole lavorare nessuno» - paolo_solia : RT @webefapa: @matteosalvinimi @LegaSalvini Io ancora mi chiedo il perché @Regione_Sicilia non fa nulla? Siamo una regione a statuto autono… - giuseppe_ursino : -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Sicilia Regione Sicilia, la sfuriata del dirigente: «Qui non vuole lavorare nessuno» Corriere della Sera Virus, quasi 400 nuovi contagi. Allarme degli scienziati: «Una crescita che preoccupa»

Il Veneto, in un giorno, ha registrato 200 nuovi casi, ma l'incremento è diffuso in buona parte d'Italia, compresa la Lombardia che è a quota 88. Il Cts (comitato tecnico scientifico) fa sapere: siamo ...

Ripartiti ai Comuni siciliani i 300 milioni di euro del Fondo perequativo regionale.

Ripartiti i fondi relativi all’articolo 11 della Finanziaria regionale. Il Fondo perequativo da 300 milioni, consentirà, infatti, ai comuni siciliani di compensare le minori entrate determinate dalla ...

Il Veneto, in un giorno, ha registrato 200 nuovi casi, ma l'incremento è diffuso in buona parte d'Italia, compresa la Lombardia che è a quota 88. Il Cts (comitato tecnico scientifico) fa sapere: siamo ...Ripartiti i fondi relativi all’articolo 11 della Finanziaria regionale. Il Fondo perequativo da 300 milioni, consentirà, infatti, ai comuni siciliani di compensare le minori entrate determinate dalla ...