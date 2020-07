Regionali, richiesta operai Whirlpool: “Candidati governatori venite in fabbrica” (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Vogliamo che in fabbrica passino tutti i candidati alla presidenza della Campania, nessuno escluso”. Questo l’appello lanciato dagli operai Whirlpool di Napoli durante l’assemblea in fabbrica svolta al margine del tavolo tra azienda e ministero. Per le prossime elezioni Regionali di settembre i lavoratori del sito di via Argine chiedono l’incontro di tutti i candidati senza differenza di colore perché la vertenza “è un problema sociale per tutta la Campania”. Basti pensare che con gli indotti della multinazionale americana nell’intera Regione oggi rischiano il posto di lavoro circa mille operai. Mentre oggi, al tavolo in call conference con il Mise, c’era anche l’assessore regionale al Lavoro, Sonia ... Leggi su anteprima24

Concorso Regione Campania, troppe persone selezionate: 500 idonei esclusi dai tirocini Ci sarebbero circa 500 idonei al Concorso Ripam per la Regione Campania che sono stati esclusi dai tirocini forma ...

Il sindaco Alberti ringrazia la Regione per gli investimenti sulle strade principali «Milano riconosce che le nostre richieste sono valide» «La Regione sposa quelle che sono le nostre idee di sviluppo ...

Concorso Regione Campania, troppe persone selezionate: 500 idonei esclusi dai tirocini Ci sarebbero circa 500 idonei al Concorso Ripam per la Regione Campania che sono stati esclusi dai tirocini forma ...