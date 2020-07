Regionali, i renziani: 'Due milioni di euro ai sindaci per non votare nelle scuole' (Di venerdì 31 luglio 2020) 'La Regione Veneto destini subito 2 milioni di euro ai sindaci per coprire le spese che sosterranno per trovare e attrezzare luoghi alternativi alle scuole per il voto'. È la proposta lanciata dalla ... Leggi su trevisotoday

erica_rivolta : ???? MARIA ELENA #BOSCHI:” CORONAVIRUS PORTATO IN AFRICA DAGLI ITALIANI.” I renziani hanno il coraggio di insulta… - salvotoscano1 : I renziani guardano ad amministrative di Palermo e Regionali per rimescolare i poli e aggregare il centro. L'interv… - mario78neri : Gli assessori a rischio “incandidabilità”, il colpo di coda dei post-renziani, la ressa dei capilista: cosa c’è die… - pama_dei : @RinascitaCultu2 @aspide_l @gianlucac1 No. Ad esempio l'ex sindaco di La Spezia ex consiglieri regionali, tutti rig… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali renziani Regionali, i renziani: «Due milioni di euro ai sindaci per non votare nelle scuole» TrevisoToday Rimborsi ai consiglieri regionali: si indaga anche sui gettoni di chi vive a Firenze

La Corte dei conti vuole capire perché anche chi vive nel capoluogo ha preso i soldi, sebbene la legge fissi un minimo di 20 km casa-lavoro FIRENZE. C’è Maurizio Marchetti, forzista lucchese, che si i ...

Elezioni regionali Liguria 2020, la guida: data, candidati e sondaggi

Urne aperte nel 2020 in Liguria per le elezioni regionali: la data ufficiale dopo lo slittamento dovuto al coronavirus, chi sono i candidati in corsa e cosa dicono i sondaggi in merito a questo voto c ...

La Corte dei conti vuole capire perché anche chi vive nel capoluogo ha preso i soldi, sebbene la legge fissi un minimo di 20 km casa-lavoro FIRENZE. C’è Maurizio Marchetti, forzista lucchese, che si i ...Urne aperte nel 2020 in Liguria per le elezioni regionali: la data ufficiale dopo lo slittamento dovuto al coronavirus, chi sono i candidati in corsa e cosa dicono i sondaggi in merito a questo voto c ...