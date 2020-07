Regionali, doppia preferenza di genere: il governo nomina una commissaria straordinaria per la Puglia (Di venerdì 31 luglio 2020) Alla fine, come anticipato, il governo guidato da Giuseppe Conte è intervenuto. Dopo l’ultimatum delle ultime ore, il governo ha deciso di nominare una commissaria straordinaria – la scelta è caduta sulla prefetta di Bari, Antonia Bellomo, con la funzione di provvedere «agli adempimenti strettamente conseguenti» per l’attuazione del decreto sulla doppia preferenza di genere in Puglia in vista delle elezioni Regionali di settembre. Per l’esecutivo «l’empowerment femminile è un imperativo morale, politico e giuridico», scrive il premier su Facebook pochi minuti dopo l’approvazione del decreto in cdm. «Non siamo disposti a ... Leggi su open.online

elenabonetti : È appena terminato il Cdm nel quale, a tutela dell‘unità giuridica della Repubblica, abbiamo deliberato l’intervent… - RaiNews : #elezioniregionali Il consiglio regionale della #Puglia non ha approvato la norma sulla parità di genere per mancan… - Agenzia_Ansa : Consiglio dei Ministri alle 16 sul decreto in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali regionali… - bonzanto : RT @elenabonetti: È appena terminato il Cdm nel quale, a tutela dell‘unità giuridica della Repubblica, abbiamo deliberato l’intervento sost… - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: Conte, via libera alla doppia preferenza di genere per le elezioni regionali in Puglia -