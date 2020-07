Recensione Suicide Guy VR: il bello di arrendersi (Di venerdì 31 luglio 2020) Abbiamo avuto l’occasione di provare Suicide VR, la versione in realtà virtuale del puzzle game in 3D di Chubby Pixel, in cui per vincere bisogna morire; nella nostra Recensione scoprirete se ci ha pienamente convinto In un periodo storico in cui gli studi indie escono fuori come i funghi, ed è possibile produrre un gioco anche con risorse economiche estremamente limitate, siamo stati abituati a qualsiasi tipo di stramberia. Suicide Guy VR, però, raggiunge un nuovo livello di peculiarità. Tra enigmi da risolvere, pugni, calci e rutti in realtà virtuale, lottare per il suicidio non è mai stato così divertente. Se siete curiosi di saperne di più, seguiteci nella nostra Recensione di Suicide Guy VR (non ve ne pentirete)! Fuggendo dalle braccia ... Leggi su tuttotek

BarbieXanax : @palumbi_jacopo @RickDuFer Credo per un commento sotto la recensione di suicide squad e da qui già si capisce come… - shiversletter : @_SpaceJay___ Io mi ricorderò sempre che ho smesso di seguirla su YouTube quando ha fatto uscire la recensione di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Suicide Recensione Suicide Guy VR: il bello di arrendersi tuttoteK Recensione Suicide Guy VR: il bello di arrendersi

Abbiamo avuto l’occasione di provare Suicide VR, la versione in realtà virtuale del puzzle game in 3D di Chubby Pixel, in cui per vincere bisogna morire; nella nostra recensione scoprirete se ci ha pi ...

2020 - Cantautore, Rock, Acustico

E così, se pezzi come "Trust" e "Gold Rush" riportano alla mente i viaggi acustici di Eddie Vedder alle prese con la colonna sonora di Into The Wild, altri brani come "Bluesy Suicide" ed "Eye" ci ...

Abbiamo avuto l’occasione di provare Suicide VR, la versione in realtà virtuale del puzzle game in 3D di Chubby Pixel, in cui per vincere bisogna morire; nella nostra recensione scoprirete se ci ha pi ...E così, se pezzi come "Trust" e "Gold Rush" riportano alla mente i viaggi acustici di Eddie Vedder alle prese con la colonna sonora di Into The Wild, altri brani come "Bluesy Suicide" ed "Eye" ci ...