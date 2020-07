Rebecca: le prime foto e la data di uscita del film Netflix con Lily James (Di venerdì 31 luglio 2020) Rebecca, adattamento del romanzo di Daphne di Maurier, ha ora una data di uscita e le prime foto ufficiali che ritraggono Lily James. Rebecca, il nuovo adattamento del romanzo di Daphne du Maurier che è stato realizzato per Netflix, ha ora le prime foto ufficiali una data di uscita: il 21 ottobre. Le anticipazioni sono state rivelate grazie al quotidiano The Daily Mail che ha permesso di scoprire il look dei protagonisti di questa versione della storia. La nuova versione di Rebecca ha come protagonisti Armie Hammer, Lily James, e Kristin Scott Thomas che ha ammesso di aver implorato di ottenere il ruolo di Mrs. ... Leggi su movieplayer

adoringcinema : SONO USCITE LE PRIME IMMAGINI DI REBECCA AAAAAAAAAA non vedo l’ora di vederlo e soprattutto di vedere Lily in un n… -

Ultime Notizie dalla rete : Rebecca prime Rebecca: le prime foto e la data di uscita del film Netflix con Lily James Movieplayer.it Rebecca Orsetti sul podio alla Regata Nazionale O’pen Skiff del Circolo Vela Arco sul lago di Garda

SAN BENEDETTO – Il Garda Trentino ha regalato fantastiche giornate alla sessantina di giovani velisti arrivati da tutta Italia per partecipare alla Regata Nazionale O’pen Skiff, presso il Circolo Vela ...

Élite 4: Netflix divulga le prime foto dei nuovi personaggi

Ora però è Netflix ha ufficializzare il tutto con le prime foto dei nuovi personaggi della stagione ... da Samuel ad Ander, da Rebecca a Cayetana. L’attrice ha esordito nella TV spagnola nel 2009, all ...

