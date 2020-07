Reazione a catena, la parola finale è identica al terzo elemento. E le concorrenti sbagliano (Di venerdì 31 luglio 2020) Tanta fatica per provare a scovare il terzo elemento, quando in realtà la soluzione era sotto ai propri occhi. Giovedì sera a Reazione a catena va in scena un fuori programma forse unico nella ultra-decennale storia del game-show.Arrivate all’ultimo atto del gioco finale, ‘Le tre brunette’ sono chiamate ad individuare l’anello di congiunzione tra due parole, con una di queste parzialmente coperta. In palio ci sono poco più di 50 mila euro, che vengono dimezzati – come da prassi – una volta che le concorrenti decidono di acquistare, per l’appunto, il terzo indizio. In questo modo, le ‘brunette si trovano di fronte alle voci ‘Gruppo’ e ‘Corpo’.Reazione a ... Leggi su blogo

