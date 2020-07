Real Madrid, in trasferta i Blancos si travestono… da Palermo. Tifosi inferociti (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Real Madrid ha presentato le maglie per la stagione 2020/21. Ma quella da trasferta sta facendo discutere parecchio. Presentata attraverso l'account twitter del club, i Tifosi capitolini hanno valutato la divisa che indosseranno i Blancos lontano dal Bernabeu con opinioni contrastanti ma prevale lo sconcerto del popolo madrileno.I Blancos DIVENTANO ROSAcaption id="attachment 974453" align="alignnone" width="1024" Minuto di silenzio Real Madrid (Getty Images)/captionLa seconda maglia dei Blancos per il prossimo anno sportivo sarà rosa. Una divisa che per certi aspetti ricorda i colori del Palermo, e che sta dividendo i sostenitori madrileni tra chi ha accolto la novità con grande ... Leggi su itasportpress

BrunoVespa : In Spagna, in crisi Covid,in luglio 22000 spettatori per 27 repliche di Traviata nel Teatro Real di Madrid a posti… - thetrueshade : Qualcuno può controllare se il social media manager dell’Inter sta bene? Al minuto dopo del fischio finale di Cardi… - SkySport : Real Madrid, la nuova maglia 2020/2021 è ufficiale: ecco la prima e seconda divisa. FOTO - DarioCi8 : @FNS71424 Vabbe’ ma Higuain mica era una scommessa, prendevamo un giocatore già fatto dal Real Madrid. Acquisto (quasi) a colpo sicuro - ItaSportPress : Real Madrid, in trasferta i Blancos si travestono... da Palermo. Tifosi inferociti - -