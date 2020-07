Raggi: auguri a Franca Valeri per suoi 100 anni, pezzo di storia d’Italia (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – “auguri di cuore a Franca Valeri, che oggi compie 100 anni. Grande attrice, amatissima dagli italiani. Con i suoi personaggi ha raccontato un pezzo di storia del nostro Paese. Un grande abbraccio a lei e a tutta la sua famiglia”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Leggi su romadailynews

He26096688 : Virginia Raggi, auguri per i tuoi quartieri!!!! - 6SorAlex9 : @virginiaraggi Domani è il compleanno di Fausto, il macellaro sotto casa mia, ha votato Raggi, mi aspetto gli augur… - Marco40896065 : Vi rendete conto nelle mani di chi siamo? Auguri ai coglioni che votano #M5S e che ci hanno portato questi due, ed… - grandefede81 : @Ares5_5 Non ti preoccupare caro. Per voi troll piddini e/o 5stelle c'è il buon zingaretti col suo modello sanitari… - VirginiaRuxand1 : @virginiaraggi TANTISSIMI AUGURI DI BUON LAVORO BRAVISSIMA SINDACA VIRGINIA RAGGI! ?? ?? ?? (sono troppi disonesti che… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi auguri Raggi: auguri a Franca Valeri per suoi 100 anni, pezzo di storia d'Italia RomaDailyNews Roma, Raggi nomina Ulderico Granata a vertice di Capitale Lavoro

Roma, 28 lug. (askanews) - Sono stati rinnovati i vertici aziendali di "Capitale Lavoro", società in house della Città metropolitana di Roma. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha nominato il nuovo Amm ...

Campi rom, sgomberi rimandati al 2021: i decreti del Governo stoppano la Raggi

Lettera dell'Associazione 21 luglio al sindaco di Roma: “Gli sgomberi violano la normativa dell'emergenza Coronavirus. Sono vietati fino al 31 dicembre” Campi rom, fino al 31 dicembre 2020 ogni sgombe ...

Roma, 28 lug. (askanews) - Sono stati rinnovati i vertici aziendali di "Capitale Lavoro", società in house della Città metropolitana di Roma. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha nominato il nuovo Amm ...Lettera dell'Associazione 21 luglio al sindaco di Roma: “Gli sgomberi violano la normativa dell'emergenza Coronavirus. Sono vietati fino al 31 dicembre” Campi rom, fino al 31 dicembre 2020 ogni sgombe ...