«Qui non lavora nessuno», il dirigente ferma le ferie fino a Ferragosto: rivolta in Regione Sicilia (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 luglio)«In ferie da cosa?» si chiedeva anni fa il compianto Sergio Marchionne appena salito alla guida di quella che ancora si chiamava Fiat, quando vagava per gli uffici deserti del Lingotto di Torino ad agosto con l’azienda che non navigava proprio acque serene. E in tempi di smart working, o meglio telelavoro, anche per la pubblica amministrazione, dalla Regione Sicilia è partito lo sfogo del dirigente dell’assessorato all’energia, l’ingegnere Salvatore D’Urso, ormai esasperato perché non riesce più a lavorare, essendo rimasto in questi giorni praticamente da solo in ufficio. Il dirigente ha fatto scattare il blocco delle ferie fino a ... Leggi su open.online

AnnalisaChirico : Ricordate quando il comitato tecnico scientifico, del governo, raccontava che con le aperture avremmo avuto 151mila… - AzzolinaLucia : Su ‘la Repubblica’ di oggi, l’economista Tito Boeri sostiene che in Italia “non si sa nulla su tempi e modalità” de… - AzzolinaLucia : Questa mattina sui giornali sta circolando questa notizia che è assolutamente falsa. Le linee guida sulla didattica… - giudiiiiiiiii : @Bb3Paolo Su questo nulla da eccepire, evidenziavo solo che all’esterno non è obbligo tutto qui. Io vivo, in qs mom… - fabri_firenze : @opissochiara1 @Samuelt54297452 @Rep_Salentina E comunque io in sardegna ci sono stato. Non mi ha fatto impazzire.… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui non Regione Sicilia, la sfuriata del dirigente: «Qui non vuole lavorare nessuno» Corriere della Sera LA RICHIESTA CASIER «Perchè solo in questa caserma c'è il problema

«Abbiamo paura. Metà dei nostri compagni è positiva. Sono stati spostati oggi, ma fino a ieri dormivano e mangiavano con noi e usavamo tutti gli stessi servizi igienici. Chiediamo che ci portino in un ...

31 lug 2020

Non sempre una serra è necessaria, può talvolta bastare un garage luminoso, un androne o gli stessi interni di casa. Ma consiglierei di non perdere l’abitudine di quella transumanza dentro-fuori che p ...

«Abbiamo paura. Metà dei nostri compagni è positiva. Sono stati spostati oggi, ma fino a ieri dormivano e mangiavano con noi e usavamo tutti gli stessi servizi igienici. Chiediamo che ci portino in un ...Non sempre una serra è necessaria, può talvolta bastare un garage luminoso, un androne o gli stessi interni di casa. Ma consiglierei di non perdere l’abitudine di quella transumanza dentro-fuori che p ...