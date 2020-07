Qui Atalanta, sono 23 i convocati da Gasperini per l’Inter (Di venerdì 31 luglio 2020) I convocati di Gasperini in vista di Atalanta-Inter Domani sera l’Atalanta ospiterà l’Inter al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo nella trentottesima e ultima giornata della Serie A 2019/2020. In vista della partita casalinga, Gian Piero Gasperini diramato l’elenco dei convocati, composto da 23 giocatori: l’elenco completo. PORTIERI: Rossi, Sportiello, Gollini DIFENSORI: Toloi, Caldara, Sutalo, Czyborra, Gosens, Guth, Djimsiti, Castagne, Bellanova, Hateboer CENTROCAMPISTI: Tameze, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Da Riva, Pasalic ATTACCANTI: Muriel, Gomez, Colley, Zapata L'articolo Qui Atalanta, sono 23 i convocati da Gasperini per l’Inter proviene da ... Leggi su intermagazine

popstantotismo : RT @masolinismo: Praticamente l'atalanta non passerà il turno grazie a quest'uomo qui grande Josip uno di noi - AndreaGalliano8 : RT @masolinismo: Praticamente l'atalanta non passerà il turno grazie a quest'uomo qui grande Josip uno di noi - c_epu : RT @masolinismo: Praticamente l'atalanta non passerà il turno grazie a quest'uomo qui grande Josip uno di noi - masolinismo : Praticamente l'atalanta non passerà il turno grazie a quest'uomo qui grande Josip uno di noi - FcInterNewsit : Qui Atalanta - Ilicic e Palomino restano a casa: i convocati per l'Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Qui Atalanta Qui Atalanta - Ilicic e Palomino restano a casa: i convocati per l'Inter Fcinternews.it QUI COLLECCHIO – IL REPORT DI MERCOLEDÍ 29 LUGLIO

Collecchio, 29 luglio 2020 – Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri contro l’Atalanta hanno ...

QUI COLLECCHIO – IL REPORT DI VENERDÍ 31 LUGLIO

Collecchio, 31 luglio 2020 – Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento seguiti ...

Collecchio, 29 luglio 2020 – Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri contro l’Atalanta hanno ...Collecchio, 31 luglio 2020 – Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento seguiti ...