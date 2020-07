Puglia: doppia preferenza di genere, oggi pomeriggio il decreto del governo Esecutivo convocato dal presidente del Consiglio (Di venerdì 31 luglio 2020) convocato per le 16 odierne dal presidente Giuseppe Conte, il Consiglio dei ministri è chiamato a decidere sulla legge elettorale della Regione Puglia. L'articolo Puglia: doppia preferenza di genere, oggi pomeriggio il decreto del governo <span class="subtitle">Esecutivo convocato dal presidente del Consiglio</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

