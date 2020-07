Psg-Lione oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Coupe de la Ligue (Di venerdì 31 luglio 2020) Psg-Lione sarà visibile oggi in tv? Ecco l’orario, il canale e le informazioni sulla diretta streaming della finale di Coupe de la Ligue 2019/2020. Si mette in palio un altro trofeo in Francia e a pochi giorni dalla vittoria della finale della coppa nazionale, adesso i parigini vogliono battere l’OL per accaparrarsi anche la coppa di Lega. Calcio d’inizio alle ore 21.10 di venerdì 31 luglio, diretta tv non disponibile, streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

junews24com : Psg Lione, i convocati di Garcia per la finale di Coppa di Lega - PSG24hours : RT @zazoomblog: PSG-Lione: attesi 5 mila spettatori allo Stade de France - #PSG-Lione: #attesi #spettatori #Stade - zazoomblog : PSG-Lione: attesi 5 mila spettatori allo Stade de France - #PSG-Lione: #attesi #spettatori #Stade - infoitsport : PSG-Lione, Coppa di Lega francese: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - clikservernet : PSG-Lione: attesi 5 mila spettatori allo Stade de France -