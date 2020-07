PSG-Lione, le formazioni ufficiali (Di venerdì 31 luglio 2020) Questa sera alle 21, 10 andrà in scena allo Stade de France la finale di Coppa di Lega tra il Paris Saint Germain e il Lione. Di seguito le formazioni ufficiali: PSG (4-3-3) Navas Bakker, Kimpembe, Silva, Kurzawa Marquinhos, Gueye, Verratti Neymar, Di María, Icardi All: Tuchel Lione (3-5-2) Lopes Denayer, Marcelo Marçal Dubois, Guimarães, Cornet Caqueret, Aouar Dembélé, Depay All: Garcia Foto: twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Psg Lione streaming, dove vedere la finale di Coppa di Lega: Psg Lione streaming – Tutt… - Cobretti_80 : Psg- Lione la fanno da qualche parte? - FcInterNewsit : Psg-Lione in campo per l'ultima Coppa di Lega francese: Mauro Icardi dal 1' - salvooo75 : @vero4487 Tutta serie b... Psg Vs Lione... Tutto dazn - mikelelomb : Tra poco Lione e PSG... curioso di vedere il Lione e come si schierera'. Ecco le formazioni -