Psg-Lione, i convocati di Tuchel: Mbappé out per la finale di Coupe de la Ligue (Di venerdì 31 luglio 2020) L’allenatore del Psg Thomas Tuchel ha reso noto l’elenco dei convocati per la finale di Coupe de la Ligue contro il Lione. Sarà assente Kylian Mbappé, che stando a quanto detto dal proprio tecnico difficilmente potrà recuperare per la sfida contro l’Atalanta. Questi gli uomini a disposizione contro la squadra di Garcia: Portieri: Bulka, Navas, Rico. Difensori: Bakker, Diallo, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Thiago Silva. Centrocampisti: Draxler, Gueye, Herrera, Paredes, Sarabia, Verratti. Attaccanti: Choupo-Moting, Di Maria, Icardi, Kalimuendo, Neymar Leggi su sportface

