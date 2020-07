PSG, i convocati di Tuchel per la finale di questa sera contro il Lione (Di venerdì 31 luglio 2020) In vista della finale di Coupe de la Ligue contro il Lione in programma questa sera, Tuchel, tecnico del Paris Saint-German, ha diramato la lista dei convocati. Non c’è ovviamente Mbappé dopo la distorsione alla caviglia. Questi gli uomini presente: Portieri: Bulka, Navas, RicoDifensori: Bakker, Diallo, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Thiago SilvaCentrocampisti: Draxler, Gueye, Herrera, Paredes, Sarabia, VerrattiAttaccanti: Choupo-Moting, Di Maria, Icardi, Kalimuendo, Neymar Le groupe parisien pour cette finale de @CoupeLigueBKT ! #PSGOL — Paris Saint-Germain (@PSG inside) July 31, 2020 Foto: profilo twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

L’Atalanta non potrà contare su Ilicic per la sfida di Champions contro il PSG, il trequartista è alle prese con problemi di natura personale: le ultime Nella grande cavalcata dell’Atalanta in questa ...

Mistero Ilicic, può saltare l’inizio della prossima stagione: “Problemi personali, non un infortunio”

Come riportato dai colleghi de Il Corriere di Bergamo, Josip Ilicic non sarà presente nella lista dei convocati degli orobici nella sfida valida per i quarti di finale di Champions League contro il ...

