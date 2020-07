PS5 e lo State of Play di agosto: ecco le possibili date del nuovo evento (Di venerdì 31 luglio 2020) Sony è stata al centro di alcuni rumor che vorrebbero un nuovo State of Play nel mese di agosto. PS5 dovrebbe essere sotto i riflettori ancora una volta con giochi first e third party. Secondo Jeff Grubb di VentureBeat, lo show avrà luogo tra il 5 e l'11 agosto.Tra l'11 e il 22 agosto, invece, dovrebbe svolgersi l'"Xboxing Day". Secondo Grubb l'evento Sony dovrebbe essere trasmesso prima di quello di Microsoft: "in questo momento, penso che sarà trasmesso prima", ha detto il giornalista aggiungendo che le cose potrebbero cambiare all'ultimo minuto.Leggi altro... Leggi su eurogamer

