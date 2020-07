Probabili formazioni 38 giornata: le ultime dai campi (Di venerdì 31 luglio 2020) Probabili formazioni 38 giornata, ultimo turno del campionato 2019/2020. Ecco tutti i possibili schieramenti delle 20 squadre di A Ultima giornata di campionato, ci sono ancora dei verdetti da emettere. Molti allenatori cercheranno anche di far rifiatare chi ha giocato di più in questa ultima parte. Ecco tutte le Probabili formazioni 38 giornata. Probabili formazioni Brescia Sampdoria BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Gastaldello, Mateju, Semprini; Spalek, Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, Ayé. Squalificati: Papetti Indisponibili: Balotelli, Bisoli, Skrabb, A. Donnarumma SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Viera, Jankto; Ramirez, ... Leggi su calcionews24

Cucito sul petto il nono Scudetto consecutivo, la Juventus ospita la Roma di Paulo Fonseca per cercare di dimenticare il brutto ma indolore ko di Cagliari e cercare di mettere benzina nella gambe a po ...Milano, 31 luglio 2020 – Si chiude il campionato di calcio di Serie 2019/2020 e per Inter e Atalanta c'è lo scontro diretto per il secondo posto. I nerazzurri di Conte sono secondi con un punto di van ...