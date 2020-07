Previsioni Meteo, ultimo giorno di Luglio rovente in tutt’Italia: nel pomeriggio i primi +42°C dell’anno (Di venerdì 31 luglio 2020) Previsioni Meteo – Luglio si congeda con “botto termico”: quella odierna si appresta a essere una delle giornate più calde o la più calda insieme magari a quella di domani. Per quanto riguarda i settori peninsulari, forse oggi si avranno le isoterme più infuocate, probabilmente da domani potrebbero esserci 1/2°C gradi in meno, sempre comunque con valori molto elevati. Sulle Isole maggiori, invece, oltre al clima rovente di oggi, quella di domani potrebbe essere la giornata più ardente, con prospettive ancora di un grado in più. Scendendo più nel dettaglio, relativamente alla giornata odierna, ancora una volta la massima esasperazione calda, complici anche i fattori contingenti locali-ambientali, si dovrebbe registrare in Sardegna e ancora una volta ... Leggi su meteoweb.eu

Giornata ampiamente soleggiata con tendenza a maggiore variabilità su Alpi e Nord Appennino con qualche rovescio o locale temporale. Temperature senza variazioni, massime tra 31 e 37.

Condizioni di spiccata variabilità su Alpi e Prealpi con rovesci o temporali in estensione alla Val Padana ed in serata su costa Ligure e Adriatica. Temperature in lieve calo massime tra 30 e 35.

