Previsioni Meteo per il Weekend Italia: ecco come sarà il tempo (Di venerdì 31 luglio 2020) Nuove Previsioni Meteo per l’Italia. Questa volta vi raccontiamo quello che succederà sulla nostra penisola nel corso del prossimo week end dell’1 e 2 agosto. L’anticiclone africano continua a dominare incontrastato sul nostro paese e più in generale su tutto il mediterraneo. Questo porta bel tempo e caldo importante con temperature oltre i 40 gradi. Nel fine settimana però ci sarà un lieve cambiamento. L’anticiclone infatti continuerà a persistere sul mediterraneo tuttavia subirà una lieve flessione che lascerà scorrere masse d’aria più fresche in alta quota lungo il versante orientale della penisola. Quindi nord lato adriatico e sud. Questo porterà clima caldo con temperature oltre 35 gradi ma l’arrivo di aria fredda ad ... Leggi su notizieora

Previsioni Meteo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Previsioni Meteo