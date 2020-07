Previsioni Meteo Aeronautica Militare, ondata di caldo a pieno regime ma dalla prossima settimana tornano i forti temporali. Il bollettino fino al 6 agosto (Di venerdì 31 luglio 2020) L’ondata di caldo africano entra nel clou ma nel weekend è atteso un deciso peggioramento con forte maltempo che esploderà al Nord Italia all’inizio della prossima settimana. Ecco il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare fino al 6 agosto. Oggi, 31 luglio Nord:- sereno o poco nuvoloso con nubi in progressivo sviluppo sulle aree montuose dove, nel pomeriggio, si manifesteranno brevi ed isolati temporali, in successivo assorbimento serale. Centro e Sardegna: – condizioni di bel tempo salvo annuvolamenti pomeridiani sulle aree appenniniche dove non si esclude la possibilita’ di brevi rovesci. Sud e Sicilia:- ampio soleggiamento ma ... Leggi su meteoweb.eu

Previsioni meteo Rimini, venerdì, 31 luglio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata s ...

Alphabet vede il suo primo segno meno, ma il Q2 2020 va meglio delle previsioni

È tempo di risultati finanziari e quelli del Q2 2020 di Alphabet - la compagnia sotto la quale troviamo Google, YouTube e tutte le altre società legate al colosso di Mountain View - hanno un sapore ag ...

