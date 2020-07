Poste Italiane: prenotazione ticket con Whatsapp, numero e come si fa (Di venerdì 31 luglio 2020) Si possono prenotare i servizi di Poste Italiane attraverso Whatsapp? L’azienda si sta attrezzando anche in questo senso: ecco come si svolge la procedura di prenotazione attraverso l’app di messaggistica istantanea. Poste Italiane: prenotare il turno su Whatsapp, adesso si può Poste Italiane ha messo in campo un nuovo servizio di prenotazione: si svolge interamente attraverso l’app di messaggistica istantanea Whatapp. La procedura è molto semplice: basta scrivere al numero dell’account business dell’azienda; a quel punto basterà digitare la cifra collegata al motivo della propria richiesta e, quindi, prenotare un appuntamento ... Leggi su termometropolitico

guccisunset : ma vi pare che è da una settimana che prenoto il ritiro a domicilio di un pacco con le poste italiane e non si è ma… - AScribellito : RT @PosteNews: #PosteItaliane, Risultati Finanziari Q2 e h1 2020: utile netto primo semestre € 546 milioni nonostante la crisi Covid-19, st… - desertosea : per caso sapete se poste italiane con la raccomandata consegna anche di sabato? - lasignasilvani : @C_Carlotta_C poste italiane: - borsainside : Impatto #coronavirus nella trimestrale di #PosteItaliane: inevitabile ma titolo resiste in #borsa -