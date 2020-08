Posillipo: la Polizia ha arrestato due ladri di pneumatici (Di venerdì 31 luglio 2020) Posillipo: i Carabinieri hanno arrestato un 50enne e un 17enne sorpresi a rubare pneumatici dalle auto parcheggiate in via Manzoni. Stanotte gli agenti dei Commissariati Dante e San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio a Napoli, su segnalazione della Sala Operativa sono intervenuti in via Alessandro Manzoni per un furto di pneumatici. I … Leggi su 2anews

