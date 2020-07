Portogallo, treno deraglia dopo scontro con un mezzo per la manutenzione: 2 morti e 7 feriti gravi (Di venerdì 31 luglio 2020) Sono due le persone che hanno perso la vita, mentre altre sette sono rimaste gravemente ferite e trenta in modo più leggero dopo che un treno passeggeri è deragliato vicino a Soure, nel Portogallo centrale, come riferito dalla Protezione civile portoghese. A bordo del mezzo viaggiavano 280 passeggeri quando si è scontrato con un veicolo per la manutenzione, uscendo dai binari. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 ora italiana. Il treno ad alta velocità Alfa Pendular collegava Lisbona a Braga nel nord del Paese, passando per Coimbra e Porto, le principali città del paese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

