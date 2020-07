Ponte di Genova: lunedì il corteo con Mattarella, ecco il percorso (Di venerdì 31 luglio 2020) Corsa contro il tempo per finire i lavori. Gli operai lavorano ininterrottamente alle due estremità del nuovo viadotto per concludere alle 12 del 3 agosto Leggi su tg.la7

GiovanniToti : Manca davvero poco... ancora gli ultimi dettagli e il 3 agosto potremo finalmente consegnare ai genovesi il loro Po… - MediasetTgcom24 : Ponte Genova, prima auto a transitare il 3 agosto sarà di Mattarella #genova - MediasetTgcom24 : Ponte Genova: prima auto a transitare il 3 agosto sarà quella di Mattarella - lucaubaldeschi : RT @ilsecoloxix: Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi ?? #31luglio Oggi in omaggio con #IlSecoloXIX il disegno di #RenzoPiano in formato… - PellizzariGiano : Toninelli era troppo “ impegnato” a ricostruire il ponte di Genova per interessarsi degli sbarchi -