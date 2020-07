Pomezia, iniziano i lavori su Via Campobello, strada chiusa: ecco come cambia la viabilità (Di venerdì 31 luglio 2020) Via ai lavori tanto attesi su Via Campobello a Pomezia. A causa di questi interventi, che riguardano il rifacimento della pavimentazione stradale, è stato istituito un Divieto temporaneo di transito in via Campobello, nel tratto compreso tra via della Maggiona e via Messico con decorrenza dalle ore 7,00 di oggi, venerdì 31 luglio 2020 e fino al termine dei lavori. lavori in Via Campobello: come cambia la viabilità La seguente disciplina della viabilità in Via Campobello con decorrenza dalle ore 07.00 di venerdì 31 luglio 2020 e fino al termine dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale come di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Pomezia, iniziano i lavori su Via Campobello, strada chiusa: ecco come cambia la viabilità - CorriereCitta : Pomezia, iniziano i lavori su Via Campobello, strada chiusa: ecco come cambia la viabilità -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia iniziano Pomezia, iniziano i lavori su Via Campobello, strada chiusa: ecco come cambia la viabilità Il Corriere della Città Pomezia, choc in piazza: ubriaco e a torso nudo in giro con un bastone. Colpisce una persona e la manda in ospedale, è caccia all’uomo

Serata decisamente movimentata quella di ieri a Pomezia. Un uomo a torso nudo, in evidente stato di alterazione alcolica, ha iniziato ad aggirarsi per le vie del centro cittadino brandendo un bastone ...

Il vaccino contro il coronavirus potrebbe essere pronto agli inizi dell'anno prossimo

È un annuncio che dà speranza quello fatto dall’Università di Oxford e dall’Irbm di Pomezia sul vaccino anti-Covid in fase di sperimentazione. Secondo Piero di Lorenzo, presidente dell’azienda coinvol ...

Serata decisamente movimentata quella di ieri a Pomezia. Un uomo a torso nudo, in evidente stato di alterazione alcolica, ha iniziato ad aggirarsi per le vie del centro cittadino brandendo un bastone ...È un annuncio che dà speranza quello fatto dall’Università di Oxford e dall’Irbm di Pomezia sul vaccino anti-Covid in fase di sperimentazione. Secondo Piero di Lorenzo, presidente dell’azienda coinvol ...