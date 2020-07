Più contagi e meno mascherine, Crisanti: «Tutelare gli interessi commerciali ma attenzione a un nuovo lockdown» (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo l’aumento di casi pari a 380 registrato nella giornata di ieri Crisanti ha osservato che è importante la tutela degli interessi commerciali ma la guardia va tenuta alta: «Attenti al pericolo di un nuovo lockdown». Sui migranti il virologo dice che «sono stati abbandonati a e stessi: servivano controlli a tappeto». Il messaggio è chiaro: ok vivere la vita più serenamente dopo il lockdown e la scorsa primavera ma bisogna comunque mantenere la guardia alta nei casi in cui il contagio può diffondersi più facilmente. LEGGI ANCHE >>> Cosa cambia con il Dpcm del 31 luglio «Usate le mascherine e rispettate la distanza di sicurezza» «Non bisogna ... Leggi su giornalettismo

petergomezblog : Spagna, più di 1100 contagi in 24 ore: mai così tanti dal 2 maggio. In Usa altri 1500 morti, allarme a Hong Kong - fanpage : È il numero più alto dal 2 maggio. In Spagna peggiore la situazione contagi - RaiNews : Gli Stati Uniti si confermano il paese di gran lunga più colpito dal nuovo coronavirus, che ha ormai causato a live… - sliubi : E i contagi aumentano. A che cosa è servito il nostro lockdown se ora fanno entrare gente infetta? Già non erano g… - NTarice : @Lidia_Undiemi Sei molto preparata ma come è possibile che tu non capisca che lo stato di emergenza serve a facilit… -

Ultime Notizie dalla rete : Più contagi I 10 calciatori più pagati al mondo | 2013 Calcioblog.it