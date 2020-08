Pirlo tecnico Juve u23: tutti sognano percorso Guardiola e Zidane (Di sabato 1 agosto 2020) "Mi piace avere responsabilità, preferisco averne tante. Mi piacerebbe fare il percorso di Guardiola e Zidane, ma bisogna meritarselo". Così il nuovo tecnico della Juventus Under 23 Andrea Pirlo oggi in conferenza stampa a ventiquattro ore dall'ufficialità del suo nuovo incarico. "Servono tempo ed esperienza, ho avuto proposte da serie A e Premier League - rivela -: ma alla fine la mia decisione è stata quella di intraprendere questo percorso perché mi sembrava il migliore per cominciare la carriera". "Il discorso sui ragazzi che puntano alla prima squadra vale anche per il mister - , ma facciamo un passo per volta"."Da calciatore ha scritto una parte fondamentale della storia che stiamo continuando a scrivere - ha detto il presidente ... Leggi su ilfogliettone

