Pirlo Juventus, conferenza stampa: “Felice di essere tornato in famiglia” (Di venerdì 31 luglio 2020) Pirlo Juventus – Andrea Pirlo è tornato alla Juventus. Dopo aver concluso la carriera da calciatore in Italia con la maglia bianconera, il Maestro si appresta a tornare da allenatore dell’Under23 al posto di Fabio Pecchia.Dopo l’ufficialità di ieri, oggi Pirlo si presenta in conferenza stampa. Di seguito le parole dell’ex calciatore bianconero. Pirlo Juventus, le parole del tecnico Prende la parola Andrea Agnelli:“Bentornato Andrea, siamo tutti molto affezionati a lui, soprattutto come uomo. Con i suoi 4 anni ha scritto l’inizio di una storia che stiamo ancora scrivendo, in cui abbiamo scoperto le qualità dell’uomo Andrea. Sappiamo che ... Leggi su juvedipendenza

