Pirlo: “ho avuto tante proposte, anche dalla Premier. Ecco perché ho scelto la Juve U23” (Di venerdì 31 luglio 2020) Andrea Pirlo torna alla Juventus. L’ex centrocampista bianconero è il nuovo allenatore dell’Under 23, si è presentato alla stampa e ha fornito indicazioni e retroscena. “Sono orgoglioso di tornare nella famiglia Juventus, ho le stesse ambizioni di quando ero giocatore. Sarà un lavoro nuovo in cui ho tutto da scoprire. A Coverciano ho capito che il percorso giusto da fare era questo, Certo, mi sarebbe piaciuto essere nella Juve di adesso, il gioco di Sarri mi piace perché il play gioca tantissimi palloni”. “Li ho seguiti in questo periodo, allenandosi con Sarri hanno avuto modo di migliorare. Dovrò creare un rapporto con Sarri, ma le due squadre sono cose distinte. Alla Juve c’è già un nuovo ... Leggi su calcioweb.eu

