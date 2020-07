Pioli in conferenza stampa: "Spero non sia l'ultima di Ibra al Milan. Obiettivi futuri? La Champions League" (Di venerdì 31 luglio 2020) Atto finale in casa Milan con nessun obiettivo davanti. I rossoneri infatti affronteranno a San Siro il Cagliari senza alcuna possibilità di agganciare la quinta posizione in classifica. La formazione Milanista dovrà accontentarsi di disputare i preliminare di Europa League grazie alla sesta posizione in classifica. E in vista dell'ultima giornata di Serie A, il tecnico Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia del match. "La... Leggi su 90min

