Pioli: “Domani giocherà Leao, il sesto posto non ci basta. Dobbiamo crescere” (Di venerdì 31 luglio 2020) Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della gara contro il Cagliari ha parlato ai microfoni in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero: “Dispiace che sia finita la stagione. I ragazzi hanno dato tutto, gli abbiamo chiesto tanto e adesso hanno bisogno di riposare e staccare la spina. C’è grande sintonia tra di noi, voglia di lavorare e questo gratifica il nostro lavoro. Sono certo che ritroverò la stessa atmosfera quando riprenderemo. Qui si è creata una bella famiglia, la cena di ieri sera a Milanello lo dimostra. Pur avendo fatto tanto Dobbiamo fare ancora meglio, il Milan deve lottare per le posizioni di vertice, Dobbiamo crescere ancora. Domani? Andrà in campo il miglior Milan, ma non so se sarà una gara come quella contro la Sampdoria. Non ci ... Leggi su alfredopedulla

elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: Pioli sulla formazione di domani: 'Leao dall'inizio. Qualche cambio ci sarà' - news24_napoli : Pioli: “Domani giocherà Leao, il sesto posto non ci basta. Dobbiamo… - _DanyOrchidea : RT @la_rossonera: Conferenza stampa Pioli: «Domani il Milan migliore. Grazie a tutto lo staff» - MilanNewsit : Pioli sulla formazione di domani: 'Leao dall'inizio. Qualche cambio ci sarà' - gab72boa : RT @MilanNewsit: LIVE MN - Pioli: 'Spero che quella di domani non sia l'ultima di Ibra nel Milan. Il sesto posto non sarà l'obiettivo dell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli “Domani Galliani e Sacchi: “Dopo 30 anni il nostro Milan è ancora un esempio” La Gazzetta dello Sport