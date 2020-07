Pil Italia, Gualtieri: trimestre negativo ma meno delle attese, positiva la risposta di Governo (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Risultato negativo ma meno di quanto atteso grazie anche alla solidità delle misure intraprese dal Governo. Questo, in sintesi, il giudizio del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nel suo commento sui dati sul Pil Italiano (-12,4%) per il secondo trimestre. “Le stime diffuse dall’Istat, pur negative a causa dell’inevitabile impatto della pandemia sui diversi settori produttivi – ha dichiarato Gualtieri – indicano una flessione meno grave di quanto atteso dalla maggior parte delle previsioni (la stima media era di un ribasso superiore al 15%) e pari a quasi la metà del calo atteso dalle previsioni più negative circolate nelle ultime ... Leggi su quifinanza

