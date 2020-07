Pil del 2° trimestre crolla al -12,4%, clamoroso -17,3% annuo: nessuno così male nel mondo, “è recessione conclamata, Italia rischia di tornare indietro agli anni ’90” (Di venerdì 31 luglio 2020) Nel secondo trimestre 2020 il Pil Italiano è crollato del 12,4% sul trimestre precedente e del 17,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: lo ha reso noto l’Istat in una stima preliminare, precisando che i dati sono corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati. Si tratta del calo più forte dall’inizio delle rilevazioni nel 1995. Il secondo trimestre del 2020 ha avuto una giornata lavorativa in meno sia rispetto al trimestre precedente sia nei confronti del secondo trimestre del 2019. La caduta registrata tra aprile e giugno risente delle misure restrittive prese per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. In termini congiunturali si tratta del terzo ribasso consecutivo, si ... Leggi su meteoweb.eu

