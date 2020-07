Pierluigi Diaco piace a Katia Ricciarelli. Lo elogia: “Sto benissimo” (Di venerdì 31 luglio 2020) Diaco ottiene il favore di Katia Ricciarelli. L’attrice-soprano in diretta alla trasmissione “Io e Te” ha parlato dell’opera lirica Pierluigi Diaco, un punto per lui. Dopo tante polemiche in seguito a delle ospitate nella sua trasmissione pomeridiana di Rai Uno Io e te, dove spesso degli ospiti hanno litigato con lui e successivamente, via social o sui giornali, hanno molto criticato il suo atteggiamento, ottiene il favore di Katia Ricciarelli. L’attrice-soprano che affianca il conduttore nella rubrica ‘La posta del cuore’, ha avuto uno spazio dove ha parlato dell’opera lirica e in un intervista a Vero, ha avuto delle belle parole per il conduttore. “Lui mi rispetta e mi sento anche amata. Mi lascia ... Leggi su bloglive

