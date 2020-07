Picchiano e legano gioielliere con le fascette: il commerciante si libera e recupera il bottino (Di venerdì 31 luglio 2020) In due armati di pistola hanno minacciato, picchiato e legato il gioielliere preso di mira. Immobilizzato con delle fascette il commerciante si è però liberato riuscendo a recuperare il ' bottino ' ed ... Leggi su romatoday

RomaToday

In due armati di pistola hanno minacciato, picchiato e legato il gioielliere preso di mira. Immobilizzato con delle fascette il commerciante si è però liberato riuscendo a recuperare il 'bottino' ed a ...VENEZIA - Un cittadino tunisino di 30 anni, già agli arresti domiciliari per fatti legati allo spaccio di droga, è stato arrestato dai Carabinieri per aver aggredito con schiaffi e pugni l'ex compagna ...