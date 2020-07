Perez positivo al Coronavirus! Hulkenberg al suo posto (Di venerdì 31 luglio 2020) Sergio Perez è risultato positivo al Coronavirus, motivo per cui salterà l’intero fine settimana britannico, restando in quarantena. Ieri pomeriggio era giunta la notizia che il messicano si era auto-isolato insieme ad alcuni dipendenti del team, dopo che il primo tampone effettuato dagli addetti FIA aveva dato esito “inconcludente”. Questo il comunicato ufficiale diffuso dalla Racing Point: “Sergio non prenderà al weekend del Gran Premio di Gran Bretagna. Dopo l’annuncio che Sergio è risultato positivo al test Covid-19 sul circuito di Silverstone in vista del Gran Premio di Gran Bretagna, il team si rammarica di annunciare che non potrà partecipare alla gara di questo fine settimana. Sergio sta fisicamente bene ed è di buon umore, ma ... Leggi su sport.periodicodaily

