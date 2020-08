Per il Lecce che si gioca la salvezza bandiera giallorossa anche dal palazzo dell’arcivescovo Calcio, i salentini domani con il Parma: imperativo vincere per tentare di superare il Genoa (Di sabato 1 agosto 2020) Di Francesco Santoro: Un drappo coi colori del Lecce esposto a palazzo Carafa dal sindaco Carlo Salvemini e sulla facciata dell’edificio che ospita la sede dell’Arcivescovado, in piazza Duomo, su volontà dell’arcivescovo metropolita, Michele Seccia. Un segnale di vicinanza nei confronti della squadra di Liverani che si giocherà la permanenza in Serie A domenica contro il Parma nell’ultima giornata di campionato. L'articolo Per il Lecce che si gioca la salvezza bandiera giallorossa anche dal palazzo dell’arcivescovo <span class="subtitle">Calcio, i salentini domani con il Parma: ... Leggi su noinotizie

