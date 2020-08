Per il Lecce che si gioca la salvezza bandiera giallorossa anche dal palazzo dell’arcivescovo Calcio, i salentini domani con il Parma: imperativo vincere per tentare di superare il Genoa (Di sabato 1 agosto 2020) Di Francesco Santoro: Un drappo coi colori del Lecce esposto a palazzo Carafa dal sindaco Carlo Salvemini e sulla facciata dell’edificio che ospita la sede dell’Arcivescovado, in piazza Duomo, su volontà dell’arcivescovo metropolita, Michele Seccia. Un segnale di vicinanza nei confronti della squadra di Liverani che si giocherà la permanenza in Serie A domenica contro il Parma nell’ultima giornata di campionato. L'articolo Per il Lecce che si gioca la salvezza bandiera giallorossa anche dal palazzo dell’arcivescovo <span class="subtitle">Calcio, i salentini domani con il Parma: ... Leggi su noinotizie

ivanscalfarotto : Oggi in #Puglia, una giornata intera con @CarloCalenda e @Azione_it! Bari, Brindisi e poi a Lecce per la presentaz… - IlContiAndrea : La celebrazione della moda e della Puglia ieri a Lecce di #Dior credo sia uno degli eventi più belli che la moda ab… - 6000sardine : #Visione, #futuro, #comunità ma sopratutto #ascolto. Queste le parole chiave dell’incontro di ieri a #Lecce con… - salvione : Arbitri di A, Lecce-Parma a Mariani. Irrati per Genoa-Verona - antonio_carota : RT @heigirlx: PROVO A LANCIARE UN APPELLO QUI. mio padre, 56 anni, padre di famiglia con un figlio disabile, saldatore/operaio da 40 anni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Lecce Arbitri di A, Lecce-Parma a Mariani. Irrati per Genoa-Verona Corriere dello Sport Lecce-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ultima chiamata per restare in Serie A. Il Lecce, terzultimo e ad un punto dalla zona salvezza occupata dal Genoa, contro il Parma si gioca le residue speranze di ottenere la permanenza nel massimo ca ...

Coronavirus, 15 migranti positivi su 334 arrivati dalla Sicilia. D'Amato: "Così rischiamo sovraccarico"

Diciotto i nuovi casi di coronavirus nel Lazio nelle ultime 24 ore, 13 a Roma, due in provincia. Di questi la metà proviene da fuori Regione, cinque da Paesi esteri quali Bangladesh, Albania, Moldavia ...

Ultima chiamata per restare in Serie A. Il Lecce, terzultimo e ad un punto dalla zona salvezza occupata dal Genoa, contro il Parma si gioca le residue speranze di ottenere la permanenza nel massimo ca ...Diciotto i nuovi casi di coronavirus nel Lazio nelle ultime 24 ore, 13 a Roma, due in provincia. Di questi la metà proviene da fuori Regione, cinque da Paesi esteri quali Bangladesh, Albania, Moldavia ...