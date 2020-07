Pensioni ultime notizie: Quota 41 per tutti, Cgil favorevole alla misura (Di venerdì 31 luglio 2020) Pensioni ultime notizie: si ritorna a parlare di Quota 41 per tutti, ovvero dell’intenzione di aprire una nuova via al pensionamento tramite il raggiungimento di 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica. Non è un caso: dopo le vicissitudini e i blocchi causati dall’emergenza sanitaria, il dialogo tra governo e sindacati è ripreso da dove si era interrotto, ovvero dai punti chiave che prenderanno parte alla riforma generale del sistema Pensionistico. Già a partire dal 2021 dovrebbero esserci degli interventi, come la proroga di Opzione Donna e Ape sociale, mentre dal 2022 potrebbero esserci interventi più corposi.Segui Termometro Politico su Google News Pensioni ... Leggi su termometropolitico

Domenico_Marra : #Lavoro RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 come ammortizzatore per i disoccupati (ultime notizie) - PensioniOggi : Pensioni, Quando possono essere neutralizzate le ultime retribuzioni - TermometroPol : ?? Novità importanti nella prossima riforma #Catalfo per Ape e quattordicesima. ?? - Domenico_Marra : #Lavoro RIFORMA PENSIONI/ Bombardieri (Uil): garantire Quota 41 (ultime notizie) - TheItalianTimes : Tra le novità annunciate ci sarebbe l’ampliamento della quattordicesima per i pensionati, una proroga dell’APE Soci… -