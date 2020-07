Pensionato molesta la ex, arrestato in Friuli (Di venerdì 31 luglio 2020) Un uomo, di 61 anni, Pensionato, residente in provincia di Udine, è stato arrestato in forza di un mandato europeo emesso dalla Slovenia per maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria ex. L’uomo la perseguitava, presentandosi con insistenza sia sul luogo di lavoro, a Gorizia, sia nei pressi della sua abitazione, in Slovenia.Ed è proprio qui che la donna, cittadina slovena, stufa e intimorita per la propria incolumità, visti gli atteggiamenti sempre più minacciosi e violenti dell’ex convivente italiano, ha presentato nei suoi confronti, presso la locale autorità giudiziaria, la denuncia. Il Tribunale di quel paese lo ha processato e condannato a 3 anni di carcere. L’arresto è stato eseguito oggi dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Udine, in ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Pensionato molesta Pensionato molesta la ex, arrestato in Friuli Udine20 Molesta la ex, arrestato in Friuli

(ANSA) - UDINE, 31 LUG - Un uomo, di 61 anni, pensionato, residente in provincia di Udine, è stato arrestato in forza di un mandato europeo emesso dalla Slovenia per maltrattamenti in famiglia nei con ...

(ANSA) - UDINE, 31 LUG - Un uomo, di 61 anni, pensionato, residente in provincia di Udine, è stato arrestato in forza di un mandato europeo emesso dalla Slovenia per maltrattamenti in famiglia nei con ...