Patuanelli: “Governo al lavoro per stimolare la domanda” (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – “Il Governo sta pensando a una forte iniziativa di sostegno alla domanda, perché in questo momento le attività produttive sono aperte, ma producono per il magazzino, perché se nessuno compra si produce per il magazzino. Quindi stiamo valutando insieme agli altri ministri una misura impegnativa e di forte stimolo alla domanda”. A dirlo è il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli a margine di un incontro pubblico organizzato da Confindustria a Genova, aggiungendo che sono allo studio “alcune misure specifiche a sostegno del turismo e della ristorazione”. “Credo che ripensare di riproporre bonus a fondo perduto in questo momento sia difficile da un lato e inutile dall’altro, credo che bisogna dare la possibilità di vendere alle attività che producono”, ha ... Leggi su quifinanza

