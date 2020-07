Patty Pravo, la voglia di scandalizzare anche a 72 anni (Di venerdì 31 luglio 2020) Ci sono artisti che la provocazione, la voglia di far parlare e dividere l’opinione pubblica ce l’hanno scritta nel proprio dna. E non importa se passano gli anni, e invecchiano: resteranno sempre uguali, con quella predisposizione a scuotere gli animi, soprattutto dei benpensanti. Patty Pravo, l’ex ragazza del Piper, è una di quelli. Una che se n’è sempre fregata, che ha messo la proprio libertà, di artista, di donna, di cittadina, davanti ad ogni cosa. Oggi Nicoletta Strambelli ha 72 anni ma continua sui social a rimarcare ogni tanto, se mai qualcuno se lo fosse dimenticato, che lei fa quello che vuole sempre. Come l’ultimo post, che la ritrae la mare, dentro l’acqua, fasciata solo da una camicetta bagnata, con il seno (ancora perfetto) in bella ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Patty Pravo Patty Pravo, il clamoroso successo di Pazza Idea | Video Corriere dell'Umbria Franca Valeri compie oggi 100 anni. Genio comico con il coraggio dell’idea personale

